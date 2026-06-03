Εγκατέλειψε ο Μπερετίνι, πρώτος ημιτελικός για Αρνάλντι

Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με τον Ματέο Αρνάλντι στα προημιτελικά του Roland Garros ο Ματέο Μπερετίνι.

Ο 30χρονος Ιταλός, που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς στην καριέρα του, αποσύρθηκε από τον αγώνα στο 7-5, 5-2 υπέρ του συμπατριώτη του λόγω προβλήματος στο ισχίο.

Τελείωσε, λοιπόν, άδοξα η παρουσία του στο Παρίσι, εκεί όπου φαινόταν ότι ήταν έτοιμος να κάνει το μεγάλο του comeback!

Ο Αρνάλντι, από την άλλη, συνεχίζει την εκπληκτική πορεία του και θα μονομαχήσει με έναν ακόμα Ιταλό, τον Φλάβιο Κομπόλι, για μια θέση στον τελικό.

Με τα αποτελέσματά του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο 25χρονος τενίστας αναμένεται να κάνει άλμα στο ranking και να κερδίσει τουλάχιστον 70 θέσεις, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.34 του live ranking.

Το μόνο είναι σίγουρο είναι ότι θα είναι ένας Ιταλός στον τελικό, ο οποίος θα παλέψει για το τρόπαιο με Γιάκουμπ Μένσικ ή Σάσα Ζβέρεφ.

Οι ημιτελικοί των ανδρών θα γίνουν την Παρασκευή (5/6), ενώ την Πέμπτη (4/6) θα παίξουν Κόστγιουκ-Αντρέεβα (16.00) και Σνάιντερ-Χβαλίνσκα.