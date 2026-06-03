Ξέσπασε ο Αταμάν: «Το σκορ είναι 29-5, είμαι ο χειρότερος και οι διαιτητές οι καλύτεροι»!

Ο Εργκίν Αταμάν ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου μετά τα όσα έγιναν στον πρώτο τελικό και στάθηκε στις βολές που ήταν 29-5.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ξέρετε ότι στην Τουρκία υπάρχουν πολλές σειρές που βλέπουν. Ξέρω ότι και εσείς οι Έλληνες βλέπετε σειρές. Οι τελικοί μας είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76; Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός, με κρίσιμες στα τελευταία δύο λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά Μέσα, τα σερβικά, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια».