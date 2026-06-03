Φουρνιέ: «Η πρόκληση στους τελικούς είναι να μην σκεφτόμαστε την Ευρωλίγκα»

Ο Εβάν Φουρνιέ, μετά τη νίκη στο Game 1 των τελικών, τόνισε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να μην σκέφτεται την Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Είχαμε κενά για 3, 4 λεπτά στην 3η περίοδο, όπου δεν παίξαμε σκληρά, ο ρυθμός στην άμυνα δεν ήταν καλός, γίναμε… τεμπέληδες, επειδή προηγηθήκαμε με 17 πόντους. Και ο Μήτογλου ήταν… καυτός. Δεν είχαμε ενέργεια μετά απ’ αυτό και ο Παναθηναϊκός κεφαλοποίησε την υπεροχή του».

Για το αν η ομάδα βρίσκεται ακόμα στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας: «Δεν θα πω ψέματα. Ειδικά για εμένα που δεν έπαιξα κόντρα στην ΑΕΚ. Οι εορτασμοί, το κλίμα για τη νίκη, η επιστροφή στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολη, αλλά έτσι είναι η δουλειά μας. Δεν ήταν το καλύτερο ματς μας, αλλά νικήσαμε. Κάναμε τη δουλειά μας, πρέπει να συγκεντρωθούμε για το επόμενο».

Για το Game 2: «Περιμένουμε μία θερμή υποδοχή, να πολεμήσουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, δεν χρειάζεται να σας πω πόσο καλή είναι. Θα πολεμήσουν, έχουν περηφάνεια, όπως και εμείς. Συγκεντρωνόμαστε στο ματς της Παρασκευής».

Για το αν χρειάζεται ο Ολυμπιακός να αφήσει κάτι πίσω από το Game 1: «Δεν χρειάζεται να ξεχάσουμε κάτι. Χρειάζεται να μάθουμε. Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερο απ’ αυτό. Με κάποιοι τρόπο, είναι ενθαρρυντικό. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα και θα παίξουμε καλύτερα».

Για την συνέχεια και την πρόκληση που βρίσκεται μπροστά στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Αυτή είναι η πρόκληση σε αυτούς τους τελικούς. Να μη σκεφτόμαστε την Ευρωλίγκα. Είμαστε καλοί. Η διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την ήττα είναι λεπτή. Μία, δύο φάσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, μπορούμε να χάσουμε».