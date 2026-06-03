Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Κυρίαρχος στην ρακέτα ο Μιλουτίνοφ, βγήκαν μπροστά Βεζένκοφ-Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί στην ρακέτα και τους Φουρνιέ - Βεζένκοφ να βγαίνουν στα κρίσιμα.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Ο Τεξανός γκαρντ επιστρατεύτηκε για την άμυνα πάνω στον Κέντρικ Ναν κυνηγώντας τον παντού. Ήταν άστοχος από τα 6.75μ. στο πρώτο μέρος (0/4τρ.), ωστόσο έβαλε το πιο κρίσιμο στο φινάλε. Ο Ουόκαπ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 5 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ, μάζεψε 3 ριμπάουντ σε 24' συμμετοχής. Βαθμός: 7

Κόρι Τζόσεφ: Ο Αμερικανός μπήκε με την second unit δίνοντας ανάσες στον Ουόκαπ. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 15' σκόραρε έξι πόντος, με ένα καθοριστικό δίποντο στο φινάλε, μάζεψε ένα ριμπάουντ και μοίρασε μια ασίστ. Βαθμός: 6

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός: -

Όμηρος Νετζήπογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί Βαθμός: -

Εβάν Φουρνιέ: Με την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ ο Γάλλος βρήκε περισσότερο χρόνο στο παρκέ, ξεδιπλώνοντας το επιθετικό του ταλέντο. Ο Φουρνιέ «τρυπούσε» συνεχώς την άμυνα του Παναθηναϊκού, έγινε διψήφιος από το πρώτο μέρος (10π.) και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ, όντας ο MVP του Ολυμπιακού μαζί με τον Βεζένκοφ. Βαθμός: 9

Τάισον Ουόρντ: Ο Αμερικανός άσος αγωνίστηκε για 18' ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει την διαφορά, ενώ δεν έδινε ηρεμία στο παιχνίδι της ομάδας. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μόλις 3 πόντους και 3 ριμπάουντ με 0/4 σουτ. Βαθμός: 4

Κώστας Παπανικολάου: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ξεκίνησε στην βασική πεντάδα σκόραρε ένα απίθανο buzzer-beater από το κέντρο στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Σε 18' μέτρησε 6 πόντους με 2/3 σουτ, ενώ μάζεψε και 2 ριμπάουντ, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Βαθμός: 6

Σάσα Βεζένκοφ: Μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ ήταν... όλος ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο και MVP των «ερυθρολεύκων». Ο Βούλγαρος φόργουορντ σκόραρε 16 πόντους με 6/12 σουτ, μάζεψε 5 ριμπάουντ και έδωσε σκορ σε κρίσιμα που οι Πειραιώτες είχαν κολλήσει επιθετικά. Βαθμός: 9

Άλεκ Πίτερς: Ο Αμερικανός όπως συνηθίζει μπήκε με την second unit, έδωσε λύσεις στο σκοράρισμα (7π.) αγωνιζόμενος για 20' , ενώ χρησιμοοποιήθηκε αρκετά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην θέση «3». Δεν κατάφερε να βρει σκορ από το τρίποντο (0/2τρ.) και μάζεψε 4 ριμπάουντ. Βαθμός:

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Κυρίαρχος στο ζωγραφιστό ο Σέρβος ψηλός. Ο Μιλουτίνοφ μάζεψε όλα τα άστοχα σουτ των «πρασίνων» (12ρ. 8αμ. 4επ.), σκόραρε 10 πόντους με 4/7δ. και μαζί με τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ ήταν οι πολυτιμότεροι του Ολυμπιακού Βαθμός: 9

Ταϊρίκ Τζόουνς: Ο Αμερικανός ψηλός αντικατέστησε τον Μιλουτίνοφ, βρήκε τους πρώτους του πόντους με εμφατικό κάρφωμα, ωστόσο έκανε δυο γρήγορα φάουλ και κάθισε στον πάγκο. Στο δεύτερο μέρος τελείωσε φάσεις μέσα στο ζωγραφιστό (9π.), μάζεψε 5 ριμπάουντ και γενικά είχε καλύτερη εικόναο στο 2ο εικοσάλεπτο. Βαθμός: 7