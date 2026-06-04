Eπαναλαμβανόμενο μοτίβο: 88-48 υπέρ του Ολυμπιακού οι βολές στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό!

Για ακόμη ένα ντέρμπι «αιωνίων» οι διαιτητές σφύριζαν... μονόπλευρα, στέλνοντας τους παίκτες του Ολυμπιακού με μεγάλη ευκολία στην γραμμή των βολών.

Στο Game 1 των τελικών της Basket League η τριάδα των Τσαρούχα, Τσιμπούρη και Κατραχούρα έστειλαν τους παίκτες των «ερυθρόλευκων» να εκτελέσουν συνολικά 29 βολές, έναντι μόνο πέντε που εκτέλεσαν οι παίκτες του Τριφυλλιού.

Μια επαναλαμβανόμενη εικόνα στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων από το ξεκίνημα της σεζόν, με τους παίκτες του Ολυμπιακού σε τέσσερις εγχώριες αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό να έχουν εκτελέσει συνολικά 88 βολές έναντι 48 των «πράσινων»!

Αναλυτικά οι βολές που εκτελέστηκαν στα ντέρμπι αιωνίων:

Basket League

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86 (12.10.2025): 22-11 οι βολές (-11)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 94-101 (30.03.2026): 24-21 οι βολές (+3)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76 (03.06.2026): 29-5 οι βολές (-14)

Τελικός Κυπέλλου

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 68-79 (21.02.2026): 16-8 οι βολές (-8)

Σύνολο: 88-48 οι βολές υπέρ του Ολυμπιακού (-40)