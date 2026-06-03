Μιλουτίνοφ: «Να δώσουμε τα εύσημα στον Παναθηναϊκό - Να μην μας εκπλήσσει ο Μήτογλου στο "5"»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, μετά το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL, έδωσε τα εύσημα στον Παναθηναϊκό AKTOR και στάθηκε στην εμφάνιση του Ντίνου Μήτογλου στο «5».

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Παίξαμε φοβερά μέχρι ενός σημείου, αλλά μετά σταματήσαμε. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον Παναθηναϊκό, είναι εκπληκτική ομάδα. Ειδικά με τον Μήτογλου στη θέση “5” άρχισε να σκοράρει τρίποντα. Ήταν αυτό που ήθελαν. Χρησιμοποίησαν την ικανότητά του να σουτάρει και έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ. Γι’ αυτό επέστρεψαν στο ματς.



Αλλά, ευτυχώς καταφέραμε να μείνουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι και να κερδίσουμε τον πρώτο αγώνα. Πρέπει να παίξουμε όπως απόψε στα πρώτα 25’. Να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα και να μην μας εκπλήσσει το παιχνίδι του Μήτογλου στο ‘5’. Έχει την ικανότητα να σουτάρει, το έχει δείξει εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να είμαστε περισσότερο έτοιμοι για οτιδήποτε. Θα είναι δύσκολα στο ΟΑΚΑ γιατί θα έχουν μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο τους και παίζουν εκπληκτικά στο γήπεδό τους».