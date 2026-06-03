Μπαρτζώκας: «Πρέπει να ξεχάσουμε και κούραση και τα πάντα - Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Game 1 εξήγησε ότι οι πάικτες του πρέπει να ξεχάσουν την κούραση, σημειώνοντας ότι πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό σε μια σειρά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν θα ήταν εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα και έπαιξε καλά, μας έβαλε πίεση με τα τρίποντα του Μήτογλου. Εμείς σκοράραμε με τις δεύτερες ευκαιρίες που πήραμε από τα ριμπάουντ. Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό.Σήμερα ήταν ο Χολ και ο Νιλικίνα έξω, την επόμενη φορά ίσως πρέπει να είναι κάποιος άλλος.

Θα αναλύσουμε το παιχνίδι και αύριο θα δείξουμε βίντεο. Στην επίθεση χάσαμε πολλές φορές την μπάλα μέσα από τα χέρια μας. Μας έβαλαν πίεση. Πάντα είναι για την γηπεδούχο ομάδα πιο πιεστικό το πρώτο ματς.

Δεν υπάρχει καμία κούραση. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους, δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο. Πρέπει να ξεχνάμε και κούραση και τα πάντα».