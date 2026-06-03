Μαζί με τον Τζον Τέξτορ, οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Κία Τζουραμπτσιάν επιχειρούν να διαμορφώσουν μια συνεργασία για την απόκτηση του 90% των μετοχών της Μποταφόγκο.

Η διαδικασία πώλησης της Μποταφόγκο απέκτησε ένα νέο παρασκήνιο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ιρανοβρετανός μάνατζερ Κία Τζουραμπτσιάν, γνωστός στη Βραζιλία από τη συμμετοχή του στο πρότζεκτ της MSI στην Κορίνθιανς στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπέβαλαν επίσημη πρόταση για την απόκτηση του ελέγχου της ομάδας.



Το επενδυτικό σχήμα απέστειλε το σχετικό έγγραφο στη διοίκηση του συλλόγου τη Δευτέρα (1/6). Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος Ζοάο Πάουλο Μαγκαλιάες Λινς παρουσίασε τους όρους της πρότασης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης.

Η ηγεσία της Μποταφόγκο ερμήνευσε άμεσα την κίνηση ως μια στρατηγική του Τζον Τέξτορ για να ανακτήσει επιρροή στο ποδόσφαιρο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Στόχος των επενδυτών είναι η αγορά του 90% των μετοχών της Μποταφόγκο.

Η επιχειρηματική σχέση που ενώνει Τέξτορ και Μαρινάκη



Αν και στην πρόταση δεν αναφέρεται επίσημα το όνομα του Τζον Τέξτορ ως μελλοντικού διαχειριστή της εταιρείας, ο Αμερικανός επιχειρηματίας σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Βραζιλία διατηρεί εδώ και μήνες στενή σχέση με τον Μαρινάκη.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Μποταφόγκο είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να βρει στο πρόσωπο του Έλληνα εφοπλιστή έναν οικονομικό εταίρο για να επαναγοράσει τις μετοχές της Eagle Bidco. Παρότι οι διαπραγματεύσεις τότε δεν ευοδώθηκαν, οι σχέσεις των δύο επιχειρηματιών παρέμειναν στενές σε διεθνές επίπεδο.

Τον περασμένο μήνα, οι δύο άνδρες παρακολούθησαν μαζί στην Πορτογαλία αγώνα μεταξύ της Ρίο Άβε, ομάδας που ελέγχεται από τον Μαρινάκη, και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο κανάλι «Gigante Glorioso», ο Τέξτορ δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του κάτοχο του 90% των περιουσιακών στοιχείων της Μποταφόγκο. Για τον λόγο αυτό διαβεβαίωσε δημόσια ότι θα ψηφίσει υπέρ του σχεδίου που παρουσίασαν ο Μαρινάκης και ο Τζουραμπτσιάν στις επερχόμενες γενικές συνελεύσεις.

Παρά το οικονομικό βάρος της νέας πρότασης, οι πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό του συλλόγου δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Η εταιρεία GDA Luma εξακολουθεί να θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει οριστικά τον έλεγχο του ποδοσφαιρικού τμήματος της Μποταφόγκο. Τα μέλη της διοίκησης πραγματοποιούν καθημερινές συναντήσεις με τον Γκάμπριελ ντε Άλμπα, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και βασικό υποστηρικτή του σχεδίου που έχει κατατεθεί προς τον σύλλογο.

Την ίδια στιγμή, το επενδυτικό ταμείο Mastercom Capital επιχειρεί να επανέλθει δυναμικά στη διεκδίκηση. Αφού κατέθεσε αρχικά προσφορά ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων, οι διαχειριστές του ταμείου προανήγγειλαν νέα πρόταση.

Σύμφωνα με όσα τονίζονται στη Βραζιλία, η νέα προσφορά θα περιλαμβάνει σημαντικά υψηλότερα ποσά, συνοδευόμενα από τις απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις που απαιτεί το διοικητικό συμβούλιο της Μποταφόγκο.