Βοσνία: Με Μούσα και Γκάρζα το ρόστερ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Βοσνία ανακοίνωσε το ρόστερ της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους Ντζάναν Μούσα και Λούκα Γκάρζα να ξεχωρίζουν.

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζουν και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έκανε γνωστό το ρόστερ της. Τα δύο ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτά του Ντζάναν Μούσα και του Λούκα Γκάρζα, ενώ απουσιάζει ο Γιούσουφ Νούρκιτς. Αναλυτικά: Άντναν Αρσλάναγκιτς, Ντάρκο Τάλιτς, Έντιν Άτιτς, Αμάρ Γκέγκιτς, Ντζάναν Μούσα, Αντίν Φράμπατς, Αλεκσάνταρ Λάζιτς, Ασίμ Γκούτιτς, Βογίν Ίλιτς, Ταρίκ Ρέλια, Άλεν Πιάνιτς, Χαρούν Ζρνο, Σανί Καμπάρα, Εμάν Σέρτοβιτς, Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς, Στεφάμ Σίμανιτς, Ατζντίν Πενάβα, Αλίγια Ισλάμοβιτς, Λάζαρ Μούτιτς, Άμσαλ Ντέλαλιτς, Κέναν Καμένιας, Λούκα Γκάρζα, Νίκολα Μάριτς, Ρέουφ Λίβαντιτς, Χάρις Ντέλαλιτς, Μάρκους Λόνκαρ. View this post on Instagram A post shared by 🇧🇦 Košarkaški savez BiH 🇧🇦 (@ksbosneihercegovine)