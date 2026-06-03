Αντέδρασαν κι οι οπαδοί του Ολυμπιακού: «Εμετικό σφύριγμα, τους σφάξαμε»

Το χειρουργείο του ΣΕΦ στον πρώτο τελικό δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL, χάρη στις +24 βολές που εκτέλεσαν σε σχέση με τους «πράσινους». Το τελικό 29-5 από τη γραμμή του φάουλ δεν πέρασε απαρατήρητο από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που αντέδρασε σε όσα είδε να δίνουν και να μη δίνουν οι διαιτητές.

Με σχόλιά του στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και το red duckling, ο κόσμος της ομάδας έγραψε αλήθειες, κάνοντας λόγο για »εμετικό σφύριγμα» στο φάουλ πάνω στον Φουρνιέ, για «ντροπή», για «σφαγή» και για «επίδειξη δύναμης».

Δείτε μερικά από τα σχόλια: