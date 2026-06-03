H Ναντέρ απέδρασε από το Μονακό με ανατροπή για την ισοφάριση της σειράς

Η Ναντέρ έκανε επική ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο του Game 2 με την Μονακό, επικρατώντας με 98-89, για την ισοφάριση της σειράς σε 1-1.

Η Μονακό βρέθηκε να προηγείται στο ματς ακόμη και με 12 πόντους (53-41), όμως η Ναντέρ εξαπέλυσε μια μεγάλη αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο για να φτάσει στην ανατροπή.

Οι φιλοξενούμενοι, βελτιώσαν την απόδοσή τους σε άμυνα και επίθεση και έτρεξαν ένα επικό 36-18 στο τέταρτο δεκάλεπτο, για να φτάσουν στην ανατροπή και να πανηγυρίσουν τη νίκη.

Κορυφαίος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Λεν Σόρμαν, σημειώνοντας 20 πόντους με 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Από πλευράς γηπεδούχων, ξεχώρι ο Έλι Οκόμπο, με 29 πόντους και οι 8 ασίστ.