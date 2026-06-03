Εκνευρισμένος ο Αταμάν με τη διαιτησία: «Είδατε τι έγινε στο τέλος με τον Φουρνιέ» (vid)

Εκνευρισμένος ο Εργκίν Αταμάν στο φινάλε του πρώτου τελικού στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός σούταρε 24 βολές περισσότερες από την ομάδα του (29-5).

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, όπου ο δόθηκαν δύο βολές στον Φουρνιέ, με τον Ναν να χρεώνεται φάουλ.

«Οι συνεργάτες μου μιλάνε στους διαιτητές. Είδατε τι έγινε στο τέλος με το σφύριγμα στον Φουρνιέ και τις βολές. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σφύριγμα» είπε μεταξύ άλλων στην πρώτη του τοποθέτηση ο Αταμάν και συνέχισε:

«Ημασταν κακοί επιθετικά, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Πρέπει να σκοράρεις. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε, χάσαμε τα σουτ όμως. Είναι το 1-0, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό».