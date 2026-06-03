Παραλήρημα Γιαϊτζί: Κατηγορεί την Ελλάδα ότι κλέβει τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Σε ακόμα μία επιθετική τοποθέτηση εναντίον της χώρας μας προχώρησε ο απόστρατος ναύαρχος της Τουρκίας, Τζιχάτ Γιαϊτζί, ο οποίος θεωρείται από τους βασικούς εμπνευστές της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Μιλώντας στην τουρκική ιστοσελίδα SuperHaber, ο Γιαϊτζί ισχυρίστηκε ότι η Αθήνα προσπαθεί πλέον να οικειοποιηθεί και να «κλέψει» τον όρο «Mavi Vatan» (Γαλάζια Πατρίδα).

Παρ' όλα αυτά, το ίδιο το δημοσίευμα προδίδει πόσο αστήρικτες είναι οι κατηγορίες του, αφού ο απόστρατος αξιωματικός δεν αναφέρεται σε κάποια επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά παρουσιάζει ως επίσημη στάση μεμονωμένα σχόλια Ελλήνων χρηστών στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν τον αγγλικό όρο «Real Blue Homeland».

Το ρεπορτάζ, το οποίο κυκλοφόρησε με τον άκρως προκλητικό τίτλο «Η Ελλάδα έκλεψε και τη Γαλάζια Πατρίδα! Ο Τζιχάτ Γιαϊτζί λέει: Σε λίγο θα πουν ότι και η τουρκική σημαία είναι δική τους», προβάλλει τις ανυπόστατες θεωρίες του Γιαϊτζί.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι από την ελληνική πλευρά βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια στα social media ώστε να παρουσιαστεί ο όρος ως ελληνικός. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν μένει πια μόνο στην «κλοπή» στοιχείων του πολιτισμού, αλλά περνάει και στην οικειοποίηση όρων που συνδέονται με τη ναυτική στρατηγική της Άγκυρας.

«Έκλεψαν τα φαγητά μας, έκλεψαν τη μουσική μας»

Συνεχίζοντας το ανθελληνικό κρεσέντο, ο αρχιτέκτονας της «Γαλάζιας Πατρίδας» επανέλαβε τις γνωστές κατηγορίες περί αντιγραφής του τουρκικού πολιτισμού. «Έκλεψαν τα φαγητά μας, έκλεψαν τη μουσική μας, προσπάθησαν να δείξουν τον πολιτισμό μας ως δικό τους και τώρα έκλεψαν και τον όρο Mavi Vatan», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Θέλοντας να ενισχύσει τα επιχειρήματά του, έφερε ως παραδείγματα τη γαστρονομία και το θέατρο σκιών, λέγοντας ότι οι Έλληνες πήραν την τουρκική λέξη «cacIk» και προσθέτοντας απλώς ένα γράμμα την ονόμασαν «τζατζίκι», ενώ έκαναν το ίδιο μετατρέποντας το «Hacivat Karagoz» σε «Καραγκιόζη».

Η τοποθέτηση του Γιαϊτζί έκλεισε με μια άκρως προσβλητική αναφορά, που δείχνει και το επίπεδο της ρητορικής του. Ο απόστρατος ναύαρχος υποστήριξε χωρίς καμία βάση ότι στην αγγλική αργκό η λέξη «Greek» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους «κλέφτες», συμπληρώνοντας προκλητικά πως οι Έλληνες «δεν γνωρίζουν όρια στην κλοπή».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Γιαϊτζί χρησιμοποίησε μεγάλες δόσεις υπερβολής, λέγοντας στο τουρκικό κοινό πως αν δεν υπάρξει αντίδραση, η Αθήνα σε λίγο καιρό θα ισχυριστεί ότι ακόμα και η τουρκική σημαία της ανήκει.

Πηγή: ethnos.gr