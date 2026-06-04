Προεκλογικός πυρετός στη Ρεάλ: Ο Πέρεθ ανακοίνωσε συμφωνία με Μουρίνιο, ο Ρικέλμε φέρνει... Χάαλαντ!

Η μάχη για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης έχει φουντώσει για τα καλά και οι εξαγγελίες των δύο υποψήφιων προέδρων αφορούν μεγάλα σχέδια.

Την Τετάρτη (3/6), ο Φλορεντίνο Πέρεθ ανακοίνωσε την συμφωνία του με τον Ζοσέ Μουρίνια, η οποία θα ενεργοποιηθεί αν επανεκλεγεί στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, με την ανακοίνωση να έρχεται την ώρα τηλεοπτικής συνέντευξης του άλλου υποψήφιου για την προεδρία των Μαδριλένων, Ενρίκε Ρικέλμε.

Η... απάντηση όμως δεν άργησε να έρθει, αφού ο νέος υποψήφιος από την μεριά του πέρασε στην αντεπίθεση δίνοντας τον Ρόδρι ως έναν από τους παίκτες που θέλει να υπογράψει ωστόσο δεν έμεινε εκεί.

Πιο συγκεκριμένα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ενρίκε Ρικέλμε αποκάλυψε πως αν αναδειχθεί νικητής της προεκλογικής διαδικασίας, ο ποδοσφαιριστής που είχε αναφέρει ως ο σούπερ σταρ είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, σε μια κίνηση που αν ολοκληρωθεί θα ανεβάσει κατά πολύ την γραμμή κρούσης των Μαδριλένων.