Το σφύριγμα του αιώνα: Η Τσαρούχα ντύθηκε Παπουτσέλης για να κρίνει τον νικητή (vid)

Τα είχαμε δει όλα στη σύγχρονη εποχή του ελληνικού μπάσκετ αλλά αυτό ξεπέρασε και την πιο νοσηρή φαντασία.

Με το ματς στο +2 και τις βολές να είναι ήδη στο 27-5 (!) η Τσαρούχα αποφάσισε την τιτανομαχία ανάμεσα σε δύο αντιπάλους παγκοσμίου βεληνεκούς να την κρίνει εκείνη με ένα φάουλ που περνάει στο πάνθεον δίπλα στα πέναλτι του Παπουτσέλη και το οφσάιντ του Κατσουράνη.

Στα 45'' πριν το φινάλε και με το σκορ στο 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού, η Τσαρούχα ανακάλυψε φάουλ υπέρ του Φουρνιέ που... ούτε έπεσε στον Ναν για να πάρει φάουλ, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ προσπάθησε να αποφύγει την επαφή. Εκεί, ο Φουρνιέ έβαλε τις βολές για το +4 που αποδείχτηκε καθοριστικό για την κατάληξη του αγώνα.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού περίμεναν τους διαιτητές στη φυσούνα μετά το τέλος του αγωνα και τους επιτέθηκαν λεκτικά. Ντροπή, κλέφτες μερικά από ολα όσα είπαν. Πέρασαν μάλιστα και στις δηλώσεις του Αταμάν στην ΕΡΤ.