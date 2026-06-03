DPG: «Κάποιοι θα φορέσουν πάλι μπλουζάκι με τις βολές, δεν λέω κάτι μην με τιμωρήσουν»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για τα όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ και στάθηκε στην τεράστια διαφορά των βολών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Στο «τριφύλλι» βράζουν με τις αποφάσεις των ρέφερι και είναι έξαλλοι με τους διαιτητές, εκφράζοντας τα έντονα παράπονά τους στη φυσούνα μετά το τέλος του ματς.

Θέση πήρε άμεσα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Άκουσα καλά; 24-2 ήταν οι βολές; 25-3 είναι οι βολές; Φαντάζομαι ότι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο ΣΕΦ, ε; Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο... Δεν λέω την λέξη γιατί θα με τιμωρήσουν. Εγώ αντιαθλητικό, πάντως, το είδα».