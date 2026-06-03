Γύρισε από το -15 η Φενέρ και έκανε το 2-0 κόντρα στην Εφές

Η Φενέρμπαχτσε έκανε την ανατροπή κόντρα στην Αναντολού Εφές και από το -15 του ημιχρόνου, γύρισε το ματς για το τελικό 73-72, που σήμανε το 2-0 στις νίκες των ημιτελικών του τουρκικού πρωταθλήματος.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 20 πόντους και 5/6 τρίποντα και ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 19 πόντους και 4/8 τρίποντα και ακολούθησε ο Ουέιντ Μπόλντγουιν με 14 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από 12 πόντους πρόσθεσαν ο Πι Τζέι Ντοζίερ και ο Σέμους Χαζέρ.

Η επόμενη αναμέτρηση είναι στις 5 Ιουνίου στην έδρα της Εφές, με τη Φενέρμπαχτσε να έχει πλέον τρία match ball για να προκριθεί στους τελικούς.

Τα δεκάλεπτα:16-18, 32-47, 56-58, 73-72