Νέα πτήση στα 6,00 μ. και πρωτιά στη Φινλανδία για τον Καραλή

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στη θερινή περίοδο του ανοιχτού στίβου, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Paavo Nurmi Games στο Τούρκου της Φινλανδίας με άλμα στα 6,00 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στον αγώνα από τα 5,60 μ., ύψος που ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια άφησε τα 5,72 μ. και πέρασε επίσης με την πρώτη τα 5,82 μ., εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη, καθώς ο μοναδικός αντίπαλος που παρέμενε στη διεκδίκηση, ο Αμερικανός Κέισι Λάιτφουτ, δεν κατάφερε να περάσει το συγκεκριμένο ύψος.

Αμέσως μετά, ο Καραλής πέρασε με άνεση και τα 6,00 μ. από την πρώτη προσπάθεια, σημειώνοντας για ακόμη μία φορά επίδοση αυτού του επιπέδου μέσα στη σεζόν. Έπειτα επέλεξε να δοκιμάσει στα 6,10 μ., όμως οι τρεις προσπάθειές του δεν ήταν επιτυχημένες.

Η εμφάνισή του στη Φινλανδία ήρθε λίγες ημέρες μετά το μίτινγκ της Λεμεσού, όπου είχε επίσης ξεπεράσει τα 6,00 μ.

Η τελική κατάταξη: