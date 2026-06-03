Δημοσκόπηση GPO: Δεύτερη η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – Από ποια κόμματα παίρνει τους περισσότερους ψηφοφόρους

Το πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης, μετά τη δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Καρία Καρυστιανού, καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε από το δελτίο ειδήσεων του Star.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO αρνητικά συναισθήματα είχε η πλειοψηφία των πολιτών, σε ποσοστό 65,6% για την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ενώ αντίστοιχο ποσοστό (62,4%) συγκεντρώνει και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πάντως και τα δύο αυτά νέα κόμματα, φαίνεται ότι καταφέρνουν να σηκώσουν τους πολίτες από τον «καναπέ». Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το τι καινούριο φέρνει το κόμμα Τσίπρα, η πλειοψηφία των πολιτών (28,4%) απάντησε κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής.

Το ίδιο απάντησε η πλειοψηφία (36,5%) και για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η πλειοψηφία απάντησε: Κανένα (29,3%) και ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (15,2%) και το ΠΑΣΟΚ (12,4%).

Για τις επόμενες εκλογές πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία (69,1%) θέλει να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Όσο για τον καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, μόνο Μητσοτάκης (26,3%) και Αλέξης Τσίπρας (15,1%) συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά ενώ το 18,7% συγκεντρώνει ο… «Κανένας».

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO η προέλευση των ψηφοφόρων που πήγαν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό (64,9%) από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την «Πλεύση Ελευθερίας» και τη «Νέα Αριστερά».

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, φαίνεται ότι συγκεντρώνει ψηφοφόρους από τη Νίκη και τη Φωνή Λογικής.

Στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει ποσοστό 25% η ΝΔ, 13,2% η ΕΛΑΣ, 10,8% το ΠΑΣΟΚ και 9,2% η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού

Στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνει 28,6% η ΝΔ, 15,1% η ΕΛΑΣ, 12,4% το ΠΑΣΟΚ και 10,5% το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η δημοσκόπηση έγινε το διάστημα μεταξύ 28 Μαϊου και 2 Ιουνίου, με 1200 ανθρώπων από όλη την Ελλάδα.

Πηγή: newsit.gr