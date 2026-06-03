Διαγωνισμός SDNA: Κάντε δικά σας εντελώς δωρεάν τα γυαλιά του Χουάντσο!

To SDNA δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες του να κάνουν δικά τους τα γυαλιά του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ χωρίς να πληρώσουν ούτε... μισό ευρώ!

Κέρδισε το νέο signature μοντέλο γυαλιών ηλίου BS41, σχεδιασμένο σε συνεργασία με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ! 🕶️⠀

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Εμπνευσμένο από την ενέργεια, το attitude και την προσωπικότητα του Χουάντσο, το BS41 δεν είναι απλώς ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Είναι ένα signature κομμάτι με χαρακτήρα, φτιαγμένο για να φοριέται κάθε μέρα και να τραβάει τα βλέμματα. 🔥⠀

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Για να μπεις στην κλήρωση:⠀

1⃣ Follow το @sdnagr⠀

2⃣ Follow το @eyeq_opticalstores⠀

3⃣ Tag έναν φίλο/φίλη σου στα σχόλια⠀

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💬 Κάθε σχόλιο είναι μια συμμετοχή. Όσα περισσότερα σχόλια κάνεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχεις να είσαι εσύ ο νικητής.⠀

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⏳ Ο νικητής θα ανακοινωθεί στο τέλος της σημερινής εκπομπής «Magic Euroleague».⠀

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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 🙌 ⠀

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