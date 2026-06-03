Σημαντική κίνηση για τον Πανιώνιο: Επέστρεψε ο Δημήτρης Βεργίνης! - Στο στόχαστρο Σκορδίλης, Κολοβέρος και ξένος-έκπληξη!

Ο παλαίμαχος γκαρντ με τις τρεις θητείες ως παίκτης στον Ιστορικό είναι πλέον τζένεραλ μάνατζερ στους Νεοσμυρνιώτες.

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται για την Elite League μετά τα τρομερά λάθη, που έγιναν φέτος, με τις πρώτες κινήσεις να έχουν υλοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό προπονητής θα είναι ο Νίκος Καραγιάννης, παιδί του Πανιωνίου, και ένας εκ των βοηθών του θα είναι ο Νίκος Μπάρλος, ο οποίος έχει φορέσει την φανέλα του Ιστορικού πριν από πολλά χρόνια.

Σημαντική κίνηση όπως αποκαλύφθηκε στις χθεσινές «Αγνωστες Ιστορίες» είναι η επιστροφή του Δημήτρη Βεργίνη. Ο 39άχρονος έχει φορέσει την φανέλα του Ιστορικού και είναι από τα πλέον αγαπημένα παιδιά της «κυανέρυθρης» εξέδρας.

Πλέον θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως τζένεραλ μάνατζερ με τον Κρις Χουγκάζ να είναι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, σε μία ακόμη πολύ καλή κίνηση της ΚΑΕ.

Ηδη εν τω μεταξύ έχουν οριοθετηθεί και αρκετοί μεταγραφικοί στόχοι. Γάιος Σκορδίλης, Ιωσήφ Κολοβέρος και Πέτρος Γερομιχαλός είναι στη κορυφή της λίστας, ενώ θα αποκτηθούν και ποιοτικοί ξένοι παίκτες. Ισως ένας εξ αυτών να είναι και από την φετινή GBL.