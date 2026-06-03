ΜΜΕ Μεξικού: «Αυτές είναι οι σκέψεις της Κρουζ Αζούλ για τον Γιακουμάκη»

Με το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη ασχολούνται τα ΜΜΕ του Μεξικού, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις της Κρουζ Αζούλ για τον Έλληνα επιθετικό.

Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται και τυπικά στις 30 Ιουνίου και επί του παρόντος δεν διαγράφεται κινητικότητα για το τι μέλλει γενέσθαι. Τα ΜΜΕ της χώρας, όπως είναι λογικό, παρακολουθούν στενά τα όσο λέγονται και γράφονται στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας σήμερα (3/6) πως «αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μόνιμης μεταγραφής, ο Γιακουμάκης θα πρέπει να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της Κρουζ Αζούλ».

Εκείνο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ρεπορτάζ που προκύπτει από το Μεξικό για τη στάση της Κρούζ Αζούλ και συγκεκριμένα τις σκέψεις της ομάδας για το μέλλον του Έλληνα επιθετικού.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν: «η στάση της Κρουζ Αζούλ είναι ξεκάθαρη, θα επιδιώξουν να πουλήσουν τον Γιακουμάκη και ο λόγος είναι ξεκάθαρα οικονομικός» δεδομένου πως πρόκειται για μία τεράστια επένδυση. «Το σχέδιο της Κρουζ Αζούλ είναι να βρει έναν πιθανό αγοραστή ή ακόμα και να καταλήξει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για να χωρίσουν οριστικά τους δρόμους τους με τον έμπειρο επιθετικό».

Σε κάθε περίπτωση έχει σημασία και το ρεπορτάζ που απορρέει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα από την Κρουζ Αζούλ που έχει τα δικαιώματα του Γιακουμάκη.