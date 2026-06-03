Νέα 100άρα της Μακάμπι στην Χάποελ Μπερ Σεβά και πρόκριση στα ημιτελικά

Η Μακάμπι Τελ - Αβίβ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο (108-83) της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Game 2 των ημιτελικών του Ισραηλινού πρωταθλήματος και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.

Η Μακάμπι δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση στο Game 2 κόντρα στην Χάποελ Μπερ Σεβά, επικράτησε με 108-83 και πήρε με 2-0 την πρόκριση στα ημιτελικά του Ισραηλινού πρωταθλήματος.

Για τους νικητές ο Τζέιλεν Χορντ μέτρησε 19 πόντους με 3 ασίστ, με τον Σόρκιν να προσθέτει 18 πόντος. Πολύ καλή παρουσία από τον Μάρτσιο Σάντος με 13 πόντους, διψήφιος και ο Λούντμπεργκ με 10 πόντους και 8 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Φιγκερόα ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, με τον Μπαρνέτ να προσθέτει 21 πόντους. Διψήφιος και ο Ιόριο με 10 πόντους με 3 ασίστ.