Αθώος για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης: «Νιώθω ηθική ικανοποίηση»

Την αθώωση του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη για την υπόθεση επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε με βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με τον ίδιο να δηλώνει «ηθικά δικαιωμένος».

«Όχι μόνο ανακούφιση, συγκίνηση, ηθική ικανοποίηση… τα πάντα. Ευτυχώς κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργοί λειτούργησαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αγρότης που εκπροσωπούσε μεταξύ άλλων το μπλόκο των Μαλγάρων.

«Θα δούμε τώρα εάν θα δοθεί εντολή ή αν θα τρέχουμε εμείς να δώσουμε εντολή να αποδεσμεύσουν τα έγγραφα» ανέφερε μιλώντας στο thesspost.

«Δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 122.000»

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει πως τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από τη νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται.

«Εννοείται ότι θα κάνω μήνυση, θα ζητήσουμε τον φάκελο, να δούμε ποιοι υπέγραψαν, γιατί εδώ ευθύνονται πολλοί. ΟΠΕΚΕΠΕ, η Οικονομική Υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, ευθύνονται όλοι. Ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν κακουργηματική πράξη και με έλεγχαν για 122.000 ευρώ, και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ», αναφέρει.

Πηγή: cnn.gr