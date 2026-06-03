Ολυμπιακός: Ενδιαφέρον της Σάο Πάουλο για δανεισμό του Μάντσα

Η Σάο Πάοουλο θέλει να κάνει δικό της με δανεισμό τον Γκουστάβο Μάντσα που ανήκει στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βραζιλία η Σάο Πάουλο ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Γκουστάβο Μάντσα, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ως δανεικός στη Ρίο Άβε και πλέον η ομάδα από την Βραζιλία τον έχει «τσεκάρει» για την ενίσχυση στην άμυνα της.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μάντσα δεν αναμένεται να παραμείνει στη Ρίο Άβε μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του από τους Πειραιώτες.

Στην Πορτογαλία ο νεαρός στόπερ μέτρησε 14 εμφανίσεις με την ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.