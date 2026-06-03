Ναύπακτος: Ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο - Μητέρα και παιδί σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026) στη Ναύπακτο, όπου ηλικιωμένος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του οχήματα και τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, τραυματίζοντας μάλιστα και 2 ανθρώπους.

Φόβο και αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της Ναυπάκτου. λόγω του ηλικιωμένου οδηγού, ο οποίος κινούνταν από τη Λαγκαδούλα προς το λιμάνι, όταν έχασε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τον έλεγχο του οχήματός του, προκαλώντας το σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Το αυτοκίνητό του πέρασε με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Στην ανεξέλεγκτη πορεία του, ο οδηγός παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, καθώς και έξι σταθμευμένες μοτοσικλέτες, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε δύο ακόμη οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην τύχη. Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου φτάσει στο σημείο, μια γυναίκα αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και κατάφερε να σπρώξει το παιδί της μέσα σε παρακείμενο κατάστημα, αποτρέποντας πιθανό τραυματισμό.

Ο Alpha εξασφάλισε βίντεο από τη στιγμή της τρελής πορείας του ηλικιωμένου, στα πλάνα του οποίου φαίνεται η μητέρα που «γλιτώνει» το κοριτσάκι της.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, λίγα μόλις λεπτά πριν από το ατύχημα, στα τραπεζοκαθίσματα που παρέσυρε το όχημα καθόταν παρέα νεαρών που απολάμβανε τον καφέ της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Παράλληλα, έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η διακομιδή τραυματιών.

Οι ακριβείς αιτίες που οδήγησαν τον οδηγό να χάσει τον έλεγχο του οχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: newsit.gr