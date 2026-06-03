Όσμαν για το 14-2 στις βολές: «Να προσπαθήσουμε να πάμε στη γραμμή του φάουλ, αν γίνεται»

Ο Τζέντι Όσμαν αναφέρθηκε στις +12 βολές του Ολυμπιακού στο ημίχρονο του πρώτου τελικού.

Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 42-30 στο ημίχρονο, έχοντας πάρει 10 περισσότερους πόντους από τον αντίπαλό του από τη γραμμή του φάουλ. Οι γηπεδούχοι με 12/14 βολές και ο Παναθηναϊκός με 2/2, με τον Λεσόρ να τις κερδίζει λίγο πριν το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου.

«Νομίζω πως δεν ήμασταν τόσο κακοί, ειδικά αμυντικά. Έβαλαν κάποια τυχερά σουτ, που θα μπορούσαμε να σταματήσουμε. Όμως, δεν ήμασταν τόσο κακοί» ανέφερε αρχικά ο Τούρκος φόργουορντ στην ΕΡΤ και συμπλήρωσε:

«Προφανώς, θα μπορούσαμε να πάρουμε μερικές βολές, να πάμε στη γραμμή και να μείνουμε στο ματς. Αλλιώς ελπίζω πως θα επιστρέψουμε στο ματς παίζοντας σκληρά. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε στη γραμμή των βολών, αν γίνεται».