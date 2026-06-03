Νίκη και φετινό ρεκόρ για τη Στεφανίδη στη Φιλοθέη (vid)

Η Κατερίνα Στεφανίδη συνεχίζει σταδιακά να ανεβάζει ρυθμούς μετά την επιστροφή της στη δράση, δείχνοντας πως βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Στο 27ο Filothei Women Gala, που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης, η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο κατέκτησε την πρώτη θέση στο επί κοντώ με άλμα στα 4,40 μ., σημειώνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4,20 μ., 4,30 μ. και 4,40 μ., ενώ στη συνέχεια επιχείρησε ανεπιτυχώς στα 4,50 μ. Το επόμενο αγωνιστικό της ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τα Τοφάλεια της Πάτρας.

Στο ίδιο αγώνισμα, η Αριάδνη Αδαμοπούλου έφτασε επίσης στα 4,40 μ., όμως μία αποτυχημένη προσπάθεια στα 4,30 μ. την άφησε στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Ισπανίδα Μόνικα Κλεμέντε.

Στο άλμα εις ύψος πραγματοποιήθηκε ένας από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες της διοργάνωσης. Η Μαρία Βούκοβιτς από το Μαυροβούνιο πέτυχε νέο εθνικό ρεκόρ με 1,98 μ. και αναδείχθηκε νικήτρια, ξεπερνώντας την Ανγκελίνα Τόπιτς, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα στα 1,96 μ. Η Τατιάνα Γκούσιν, στην πρώτη της εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο μετά τον τραυματισμό της, κατέλαβε την τέταρτη θέση με 1,84 μ., ενώ η Παναγιώτα Δόση πέρασε το 1,80 μ.

Στο τριπλούν, η Σπυριδούλα Καρύδη σημείωσε την καλύτερη επίδοσή της από το 2022, προσγειώνοντας στα 13,68 μ. στην τέταρτη προσπάθειά της. Παράλληλα, η Δέσποινα Πάσιου επιβεβαίωσε το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 με άλμα στα 13,00 μ. Την πρώτη θέση κατέκτησε η Κουβανή Νταβισλέιντις Βελάσκο με 14,71 μ., πλησιάζοντας το ρεκόρ των αγώνων.

Στο μήκος, η 18χρονη Έβελυν Μητροπούλου ήταν η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια με καλύτερο άλμα στα 6,31 μ., επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά της. Ακολούθησαν η Αναστασία Ντραγκομίροοβα με 6,23 μ., η Νικολία Ποϊραζίδη με 6,20 μ. και η Μαρία Στεφανοπούλου με 6,11 μ.

Η νίκη στο μήκος κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς η Αλίνα Ροτάρου-Κότμαν από τη Ρουμανία και η Φιλίππα Φωτοπούλου από την Κύπρο είχαν αμφότερες καλύτερο άλμα στα 6,61 μ. Τελικά, η Ρουμάνα αθλήτρια επικράτησε χάρη στη δεύτερη καλύτερη προσπάθειά της.