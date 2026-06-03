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Ανακοίνωσε Γενική Συνέλευση η Ερασιτεχνική ΑΕΚ: «Θα υπάρξει ενημέρωση του κόσμου επί των όσων ψευδών και συκοφαντικών διαχέονται»

Χάντμπολ
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Με ανακοίνωση της η Ερασιτεχνική ΑΕΚ ενημέρωσε πως πραγματοποιήθηκε χθες Δ.Σ. όπου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση το διάστημα 26-28 Ιουνίου.

«Στην Γενική Συνέλευση θα υπάρξει ενημέρωση του κόσμου επί των όσων ψευδών και συκοφαντικών διαχέονται», τονίζεται. 
 
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει:

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου, Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΕΚ. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1. Έγινε αγωνιστικός απολογισμός της σεζόν που ολοκληρώνεται, καθώς και πάρθηκαν αποφάσεις για την ενίσχυση και τις διορθώσεις που επιβάλλονται – και που θα γίνουν άμεσα – όπου δεν υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

2. Αποφασίστηκε να γίνει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου στο διάστημα 26 – 28 Ιουνίου.

3. Πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση και ενημέρωση του κόσμου της ΑΕΚ από τον πρόεδρο Αλέξη Αλεξίου επί των όσων ψευδών και συκοφαντικών διαχέονται το τελευταίο διάστημα.

Ανακοίνωσε Γενική Συνέλευση η Ερασιτεχνική ΑΕΚ: «Θα υπάρξει ενημέρωση του κόσμου επί των όσων ψευδών και συκοφαντικών διαχέονται»