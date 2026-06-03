Ανακοίνωσε Γενική Συνέλευση η Ερασιτεχνική ΑΕΚ: «Θα υπάρξει ενημέρωση του κόσμου επί των όσων ψευδών και συκοφαντικών διαχέονται»

Με ανακοίνωση της η Ερασιτεχνική ΑΕΚ ενημέρωσε πως πραγματοποιήθηκε χθες Δ.Σ. όπου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση το διάστημα 26-28 Ιουνίου.

«Στην Γενική Συνέλευση θα υπάρξει ενημέρωση του κόσμου επί των όσων ψευδών και συκοφαντικών διαχέονται», τονίζεται.



Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει:

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου, Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΕΚ. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1. Έγινε αγωνιστικός απολογισμός της σεζόν που ολοκληρώνεται, καθώς και πάρθηκαν αποφάσεις για την ενίσχυση και τις διορθώσεις που επιβάλλονται – και που θα γίνουν άμεσα – όπου δεν υπήρξε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

2. Αποφασίστηκε να γίνει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου στο διάστημα 26 – 28 Ιουνίου.

3. Πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση και ενημέρωση του κόσμου της ΑΕΚ από τον πρόεδρο Αλέξη Αλεξίου επί των όσων ψευδών και συκοφαντικών διαχέονται το τελευταίο διάστημα.