Σπερς: Η πιο «άπειρη» βασική πεντάδα που έχει φτάσει ποτέ σε τελικούς NBA

Ανάλυση δεδομένων της πλατφόρμας Basketball Reference καταγράφει ότι η βασική πεντάδα των Σαν Αντόνιο Σπερς, με ηγέτη τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, αποτελεί την πιο άπειρη που έχει εμφανιστεί ποτέ σε τελική φάση του NBA.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πριν από την τρέχουσα σεζόν μόνο ο ΝτιΆαρον Φοξ είχε εμπειρία από αγώνες πλέι οφ, περιορισμένη σε επτά συμμετοχές. Οι υπόλοιποι βασικοί παίκτες των Σπερς -Στέφον Καστλ, Ντέβιν Βασέλ, Τζούλιαν Σαμπανί και Γουεμπανιάμα- πραγματοποιούν φέτος την πρώτη τους συμμετοχή στη διαδικασία των πλέι οφ, όπως και δύο από τους πλέον χρησιμοποιούμενους αναπληρωματικούς της ομάδας.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι από τη σεζόν 1976-77, όταν ολοκληρώθηκε η ενοποίηση του επαγγελματικού μπάσκετ στις ΗΠΑ υπό το ΝΒΑ, δεν έχει καταγραφεί άλλη βασική πεντάδα φιναλίστ με τόσο περιορισμένη συνολική εμπειρία σε πλέι οφ πριν από την έναρξη των τελικών.

Το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ ανήκε στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς του 1977, οι οποίοι, παρότι επίσης αποτελούνταν από παίκτες χωρίς σημαντική εμπειρία postseason, κατέκτησαν τον τίτλο επικρατώντας των Φιλαδέλφεια Σίξερς του Τζούλιους Έρβινγκ.

Σε επίπεδο στατιστικής, οι βασικές πεντάδες των φιναλίστ του NBA διαθέτουν κατά μέσο όρο 279 συμμετοχές σε αγώνες πλέι οφ πριν από την έναρξη των τελικών σειρών, ενώ αντίστοιχα οι Νιου Γιορκ Νικς εμφανίζουν περίπου 270 συμμετοχές, ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης με τους Σπερς.

Ιστορικά, η πιο έμπειρη βασική πεντάδα καταγράφηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς του 1989, με συνολικά 608 συμμετοχές σε πλέι οφ, συμπεριλαμβανομένου του Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ σε ηλικία 42 ετών. Παρά την εμπειρία τους, οι Λέικερς είχαν ηττηθεί από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Συνολικά, σε 49 τελικές σειρές από το 1977 και μετά, η πιο έμπειρη ομάδα έχει κατακτήσει τον τίτλο σε 27 περιπτώσεις (55%), έναντι 22 τίτλων από λιγότερο έμπειρα σύνολα.