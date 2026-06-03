Λουτσέσκου: «Έχω έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ - Δεν προωθώ τον εαυτό μου, μιλώντας για άλλες προτάσεις»

Σε τηλεοπτική εκπομπή του Digi Sport της Ρουμανίας βρέθηκε καλεσμένος ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ρωτήθηκε για το μέλλον του και τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν...

Ο Ρουμάνος τεχνικός υπογράμμισε μία ακόμη φορά πως συνδέεται με συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Μένω στον ΠΑΟΚ. Έχω έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο, δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο τώρα. Έχτισα μια βαθιά σχέση εκεί και με την πόλη, έζησα εξαιρετικές στιγμές. Δεν θα έκανα τίποτα που θα απογοήτευε τους οπαδούς. Εκτός κι αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε, δεν θα είχα πρόβλημα».

Σε ερώτηση για τα σενάρια που κυκλοφορούν για Μπεσίκτας, Αλ Αχλί και άλλες ομάδες, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε πως: «Δεν θέλω να μιλήσω για άλλες προτάσεις, δεν είμαι από τους προπονητές που εμφανίζονται στην τηλεόραση για να προωθήσουν τον εαυτό τους».

Μάλιστα, αρνητικός εμφανίστηκε και στην προοπτική να βρεθεί στον πάγκο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, δηλώνοντας πως θέλει να συνεχίσει να προπονεί στο εξωτερικό:

«Η ιδέα που έχω είναι ότι όσο βρίσκομαι εκτός έδρας, είναι καλό να μένω εκτός έδρας. Δεν με γοητεύει τόσο το σενάριο για την Εθνική και δεν μιλάω απαραίτητα για τη Ρουμανία. Το να είσαι εκεί στο γήπεδο, να μπορείς να μεταδίδεις ιδέες και να βλέπεις ότι αυτοί που βρίσκονται στο γήπεδο τις εφαρμόζουν στην πράξη είναι μια τεράστια ευτυχία. Μια μεγάλη ευχαρίστηση. Ενώ στην εθνική ομάδα δεν έχεις κάτι τέτοιο. Το πολύ-πολύ, έχεις ίσως δύο προπονήσεις. Είναι μια διαφορετική κατάσταση», ανέφερε ο Ράζβαν Λουτσέσκου.