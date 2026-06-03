Σκαριόλο μετά την ήττα της Ρεάλ: «Πρέπει να επουλώσουμε τις πληγές μας»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Τενερίφη τόνισε πως η «Βασίλισσα» πρέπει να επουλώσει τις πληγές της.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαστε πίσω με 0-1 σε μία σειρά που χρειαζόμαστε δύο νίκες και δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να πω. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι.

Δεν πιστεύω πως οι πρόσφατες ήττες μας στην ACB είναι ασήμαντες. Είχαμε πολλή δουλειά να κάνουμε πριν και μετά τους αγώνες για θεραπεία, για να ετοιμαστούμε και να καλύψουμε τις απουσίες. Δεν πιστεύω πως αυτό είναι το πρόβλημα.

Ήμασταν μερικά δευτερόλεπτα μακριά από το να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα, και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να σου μειώσει το ηθικό. Πρέπει να σου δώσει αυτοπεποίθηση. Αλλά αμυντικά, δεν ήμασταν στο επίπεδο που απαιτείται σε αγώνα των play-offs. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο ματς.

Δεν σκέφτομαι το ενδεχόμενο να χάσουμε. Σκέφτομαι την προετοιμασία, να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα και να πάμε να κερδίσουμε. Αυτό είναι το πλάνο.

Ο ρυθμός μας μπορεί να βελτιωθεί αν βγάλουμε περισσότερες άμυνες. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να παίζουμε επιθετική άμυνα στην γραμμή του τριπόντου, γιατί η Τενερίφη είναι η καλύτερη ομάδα στα τρίποντα στην ACB και μία από τις καλύτερες στο να εκτελεί στο τέλος.

Έχουμε μία πληγή στο δέρμα μας και πρέπει να την επουλώσουμε».