Η Εθνική Νέων γκρέμισε ότι έχτισε σ' όλο το ματς κόντρα στη Σερβία (0-1), δέχτηκε γκολ μπάζερ στο 90+4' και πλέον... τρέχει για την πρόκριση στη δεύτερη φάση των προκριματικών EURO U19.

«Στάση» Τούμπα και ώρα προκριματικών για την... καινούρια Εθνική Νέων, με την γενιά του 2007 να αφήνει σκυτάλη σ' αυτή του 2008 υπό τις οδηγίες του Βασίλη Παπαδάκη.

Ο όμιλος των προκριματικών για την πρώτη φάση ορίστηκε στη Θεσσαλονίκη με τα παιχνίδια της «Γαλανόλευκης» να διεξάγονται στην Τούμπα και τα έτερα τρία ματς στο Καυτανζόγλειο.

Με τον Σταμέλλο του Παναθηναϊκού η ενδεκάδα της Εθνικής μας και τους Κυριαζίδη, Βύντρα, Αβραμούλη και Καινουριάκη η τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ' αριστερά. Στα χαφ κινήθηκαν οι Θεοχάρης-Γκιόκα, με την τριάδα πίσω από τον φορ Σιδηρόπουλο να είναι... υπόθεση PAOK Academy, καθώς ξεκίνησαν οι Μπέρδος, Τουρσουνίδης και Αρετής.

Να σημειωθεί πως πριν την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε ευλαβικά ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου Οικονόμου.

Αρκετά απειλητικοί οι Σέρβοι στα πρώτα λεπτά, με τη «Γαλανόλευκη» να ψάχνει τα πατήματά της μέσα στην πολλή ζέστη της Θεσσαλονίκης. Το δυνατό σουτ του Μιλοβάνοβιτς στο 6' είχε απάντηση από τον Σταμέλλο, ενώ δύο λεπτά μετά, η απειλή του Όστογιτς δεν βρήκε στόχο.

Πρώτη ευκαιρία για την Εθνική μας και μεγάλη μάλιστα, στο 22' με τη διαγώνια σέντρα-σουτ του Αρετή να απομακρύνεται σε πρώτο χρόνο από τον Πέτριτς και τον Γκιόκα να αδρανεί στο ριμπάουντ. Αντεπίθεση η Σερβία και τρομερό σουτ ο Τζούρκοβιτς, που κατέληξε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι.

Από μία ευκαιρία ακόμα στο διάστημα 30-45, με το 0-0 καλά να κρατεί στο πρώτο 45λεπτο. Μιλοβάνοβιτς ο κύριος εκφραστής των σερβικών επιθέσεων (άουτ το σουτ στο 32'), ενώ ο Μπέρδος δοκίμασε -αδύναμα- τα πόδια του στο 39'. Χωρίς σκορ στην ανάπαυλα, με το άλλο παιχνίδι του ομίλου, μεταξύ Πορτογαλίας και Καζακστάν να ολοκληρώνεται στο 1-1 σε μία μεγάλη έκπληξη.

Άλλη εικόνα το δεύτερο ημίχρονο, με τους παίκτες του Παπαδάκη να βελτιώνονται αισθητά από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα. Στο 46' η σέντρα-σουτ του Μπέρδου απομακρύνθηκε από τον Πέτριτς, με τον Σιδηρόπουλο να παίρνει το ριμπάουντ και να αναγκάζει τον Σέρβο κίπερ σε μία εξαιρετική διπλή απόκρουση. Δύο ακόμα «γαλανόλευκα» σουτ στο πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης (Μπέρδος-Κυριαζίδης), τα οποία μπορεί να μην βρήκαν στόχο, αλλά το μομέντουμ έδειχνε Ελλάδα.

Στο 75' ήρθε η φάση που φέρει αρκετή συζήτηση, με την Ελλάδα να σκοράρει με τον Τσιόκο έπειτα από ασίστ του Μπέρδου, το γκολ όμως να ακυρώνεται ως οφσάιντ από τον Αζέρο βοηθό. Tεράστια φάση στο 79' για τους Σέρβους με τον Μπάουτσαλ από πλεονεκτική θέση να αστοχεί.

Μαγική εκτέλεση φάουλ στο 83' από τον Δημήτρη Μπέρδο, η οποία βρήκε ελάχιστα στο τείχος και για πολύ λίγο δεν κατέληξε στα δίχτυα της σέρβικης εστίας. Στην αντεπίθεση οι Σέρβοι, οι οποίοι δεν απείλησαν όσο στο πρώτο ημίχρονο, με το διαγώνιο σουτ του Τζοκάνοβιτς να βρίσκει στο πόδι του Αβραμούλη και να φεύγει κόρνερ. Χρειάστηκε να περάσουν 92 λεπτά αγώνα όμως για να δούμε την μεγαλύτερη φάση του ματς, η οποία άνηκε στους φιλοξενούμενους. Τρομερό σουτ του Τζοκάνοβιτς, κακός υπολογισμός Σταμέλλου και δεξί κάθετο δοκάρι.

Ο αγώνας όμως δεν έληξε εκεί και η Ελλάδα το πλήρωσε. Ένα αδύναμο σουτ του Ρις στο 90+4' δεν είχε απάντηση από τον Σταμέλλο, με τον κίπερ της Εθνικής να έχει κακή αντίδραση και τη Σερβία να «χτυπάει» με μπάζερ για το 0-1.

Πλέον, οι Σέρβοι είναι το... αφεντικό του ομίλου με 3 βαθμούς, στον έναν βαθμό Πορτογαλία-Καζακστάν και ουραγός η Ελλάδα χωρίς βαθμό. Το ερχόμενο Σάββατο (6/6) η Σερβία θα αντιμετωπίσει το Καζακστάν στο Καυτανζόγλειο (12:00), ενώ η «Γαλανόλευκη» στην Τούμπα την Πορτογαλία στις 18:00.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάδα Κ19 (Βασίλης Παπαδάκης): Σταμέλλος, Κυριαζίδης(70' Βενέτης), Καινουργιάκης, Αβραμούλης, Βύντρα, Γκιόκα, Θεοχάρης(58' Κάπελλας), Μπέρδος, Τουρσουνίδης(58' Ιωάννου), Αρετής(80' Σιτμαλίδης), Σιδηρόπουλος(70' Τσιόκος)

Σερβία Κ19 (Σλάντγιαν Νίκολιτς): Πέτριτς, Μπάουτσαλ, Μιλάνοβιτς, Μιλοβάνοβιτς(59' Ίλιτς), Όστογιτς(79' Μίλετιτς), Σάριτς(79' Ρις), Σούμποτιτς(67' Τόμοβιτς), Ιβάνοβιτς, Ράντοβιτς(67' Τζοκάνοβιτς), Πάποβιτς, Τζούρκοβιτς

