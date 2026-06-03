Άλιμος: 15χρονος επιτέθηκε σε ηλικιωμένη, την έριξε κάτω και της έκλεψε την τσάντα και την αλυσίδα της

Θύμα βίαιης ληστείας έπεσε μία ηλικιωμένη στον Άλιμο η οποία δέχτηκε επίθεση από έναν 15χρονο, ο οποίος συνελήφθη, όταν περπατούσε μόνη της στον δρόμο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου 2026 στον Άλιμο, όταν ο ανήλικος προσέγγισε μια πεζή ηλικιωμένη γυναίκα και κάνοντας χρήση βίας, της άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό καθώς και την τσάντα της, η οποία περιείχε χρήματα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 15χρονος έριξε την ηλικιωμένη στο έδαφος, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί στον αγκώνα, πριν διαφύγει από το σημείο.

Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη όπου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 15χρονο και να προχωρήσουν στη σύλληψή του τις πρωινές ώρες της 1ης Ιουνίου 2026.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Πηγή: newsit.gr