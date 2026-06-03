Προανήγγειλε αλλαγές ο Γιοβάνοβιτς: «Θα κάνουμε διαφορετικά πράγματα»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προανήγγειλε αλλαγές στον τρόπο που θα αγωνιστεί η Εθνική ομάδα στα δύο φιλικά με τη Σουηδία και την Ιταλία. Αποστολή στην Στοκχόλμη.

H Εθνική ομάδα έχει δύο πολύ δυνατά φιλικά τεστ μπροστά της, αύριο (4/6) στην Στοκχόλμη με την Σουηδία και την Κυριακή κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρήτιο.

Στη συνέντευξη Τύπου στην "Strawberry Arena" ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε για τις σκέψεις του ενόψει των δύο αγώνων και προανήγγειλε αλλαγές στον τρόπο που θα αγωνιστεί η Γαλανόλευκη, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα παραταχθεί με διαφορετική διάταξη στην άμυνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός:

Αρχικά ανέφερε: Να εκφράσω συλλυπητήρια στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλλα για τη σύζυγό του. Έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής και την τίμησαν, όλα αυτά τα χρόνια.

Για το ότι ο προπονητής της Ιταλίας είπε ότι δεν υπάρχουν φιλικά παιχνίδια: Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν ισχύει για εμάς. Υπήρχε πάντα αυτό για την Εθνική που βγάζουν επαγγελματισμό μεγαλύτερο σε σχέση με πριν. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, υπάρχει κούραση. Είναι λίγες οι συναντήσεις που έχουμε στη διάρκεια της χρονιάς και μέσα από αυτή τη διαδικασία βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση και χαρά από τους παίκτες, παρόλο που δίνουμε δύο φιλικά. Στο ξενοδοχείο και στις προπονήσεις δεν έχω παράπονο από τους παίκτες. Ίσως αυτό αφορά κάποιες άλλες ομοσπονδίες όχι εμάς.

Για το ότι πέρασαν οκτώ μήνες από τον αποκλεισμό και τη μεγάλη πρόκληση που ακολουθεί στο Nations League: Η πρώτη διοργάνωση που έχουμε είναι το Nations League. Ήταν σημαντικό να βρεθούμε στη League Α και να αντιμετωπίσουμε καλύτερες ομάδες. Έχουμε στόχους, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί. Τα παιχνίδια που δίνουμε τώρα είναι κοντά στο επίπεδο των ομάδων που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε.

Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα δύο φιλικά κι αν σκοπεύει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό: Σίγουρα είναι μία περίοδος που είχαμε τη δυνατότητα να μαζέψουμε τους παίκτες για μία εβδομάδα, να κάνουμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας για να έχουμε και κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Γιατί σίγουρα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ μετά από τόσα παιχνίδια, οι ποδοσφαιριστές έχουν προσαρμοστεί στον βασικό τρόπο παιχνιδιού. Ο χρόνος δεν φτάνει για την πλήρη κατανόηση αυτού που θέλουμε να κάνουμε αλλά θέλουμε να έχουμε και εναλλακτικές λύσεις. Αυτές τις μέρες κάναμε κάποια πράγματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

Για τα πλάνα του και τις απουσίες: Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που δεν ήταν στη διάθεσή μας. Ο Γιαννούλης προσπάθησε, αλλά δεν ήταν σε κατάσταση για να αγωνιστεί. Εκείνο που είναι βασικό για μένα είναι ότι είχαμε κάποια νέα παιδιά που δεν έχουν κάνει συμμετοχή με εμένα με την Εθνική. Ίσως με αυτές τις απουσίες, δίνεται η ευκαιρία να δούμε και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, για να βοηθήσουν στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου. Για να είναι εδώ, σίγουρα έκαναν κάποια καλά πράγματα με τις ομάδες τους, αλλά ήθελα να τους δω κι εγώ.

Για τη βελτίωση στην αμυντική λειτουργία της Εθνικής στα τελευταία φιλικά: Αυτό είναι ένα θέμα για μεγαλύτερη συζήτηση απ' ό,τι είναι μία συνέντευξη Τύπου. Σε μία εβδομάδα δεχτήκαμε τρία γκολ από τη Δανία, τη Σκωτία και ξανά τη Δανία. Αυτά τα αποτελέσματα μας έβγαλαν έξω από τη διαδικασία του Μουντιάλ. Όμως, λέω ότι είναι ένα μεγαλύτερο προς συζήτηση, ο τρόπος που δεχόμασταν τα γκολ. Δεν ήμασταν ομάδα που είχε πρόβλημα αμυντικό, αλλά κάναμε κάποια αβίαστα λάθη που δεν είχαμε κάνει στην μέχρι τότε παρουσία μας. Εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι δημιουργήσαμε όσο δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ποτέ δεν βάζω ως στόχο ότι είναι η άμυνα το πρώτο που με απασχολεί. Περισσότερο με απασχολεί πως η ομάδα μου θα δημιουργήσει περισσότερα πράγματα επιθετικά. Μπορεί στα δύο τελευταία ματς να μην είχαμε ανασταλτικά ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά δεν είχαμε δημιουργήσει πολλά πράγματα και στην παραγωγή φάσεων. Προσπαθούμε πάντα να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε πάνω σε αυτό. Σίγουρα υπάρχει και μία βελτίωση πάνω σε αυτό. Δεν ήμουν τόσο χαρούμενος που δεν κινδυνεύσαμε τόσο στα δύο τελευταία παιχνίδια, αλλά περισσότερο προβληματισμένος που δεν δημιουργήσαμε.

Για το κλίμα στην ομάδα αυτές τις μέρες: Οι παίκτες είναι ok. Ξέρουμε όλοι ότι είναι το τέλος μίας σεζόν, ξέρουμε πάντα ότι έχουμε να παίξουμε φιλικά παιχνίδια. Δεν είναι πάντα εύκολο. Όλοι θέλουν να παίξουν στην Εθνική ομάδα, θα θέλαμε όμως όλοι να έχουμε μπροστά μας κάποια παιχνίδια που θα είχαν μία μεγαλύτερη σημασία. Όσον αφορά όμως τις προπονήσεις, δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι παραπάνω. Τώρα, επειδή είναι ένα ενδεχόμενο να αλλάξουμε κάτι στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, αυτό θα το δούμε στα δύο ματς που έχουμε, θα δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει μελλοντικά.