Ομπράντοβιτς: «Η Μπαρτσελόνα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου, δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω»

Για το μέλλον του μίλησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε ισπανικό Μέσο σχετικά με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει ο ίδιος. Αναφορά και στο όνομα του Εργκίν Αταμάν για τους «μπλαουγκράνα».

Το όνομα του Ομπράντοβιτς, που έχει συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό, «παίζει» δυνατά και για την Μπαρτσελόνα. Ο Σέρβος θρύλος των ευρωπαϊκών πάγκων μίλησε στο ισπανικό Μέσο “Gigantes”, τονίζοντας πως δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή και πως ακόμα δεν έχει αποφασίσει που θα είναι το μέλλον του.

«Τι πιστεύω για το φερόμενο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα; Τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν έχει καμία σχέση με εμένα. Το είχα πει και τον Νοέμβριο και το επαναλαμβάνω τώρα. Υπάρχουν φήμες, αλλά μέχρι να τελειώσει ο μήνας δεν πρόκειται να πάρω κάποια οριστική απόφαση» είπε αρχικά ο Ζοτς και συνέχισε:

«Η Μπαρτσελόνα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Κανείς, στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω. Ας περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα στην Ιταλία, την Ισπανία και αλλού. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις, θα καθίσω να μιλήσω με τον μάνατζέρ μου και μετά θα δούμε».

Καταλήγοντας ο Ομπράντοβιτς είπε: «Δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική. Δεν έχω πει τίποτα. Πρέπει να σκεφτώ και να αξιολογήσω τα πάντα πριν πάρω μια απόφαση. Το επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πω τίποτα για την Μπαρτσελόνα. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, σε μια εξαιρετική πόλη. Θέλουν να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα; Όπως όλες οι μεγάλες ομάδες. Κάθε χρόνο υπάρχουν δώδεκα ή δεκατέσσερις σύλλογοι που στοχεύουν σε αυτό. Είναι απολύτως φυσιολογικό».

Στο ίδιο ρεπορτάζ με τις δηλώσεις του Ομπράντοβιτς, σημειώνεται πως υποψήφιοι για τον πάγκο των «μπλαουγκράνα» είναι μεταξύ άλλων οι Γιάκα Λάκοβιτς, Εργκίν Αταμάν και Δημήτρης Ιτούδης.