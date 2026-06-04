Ναύπακτος: «Είδα το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μας» – Σε σοκ η μητέρα που έσωσε το 4χρονο παιδί της στο παρά ένα

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η μητέρα που έδρασε ενστικτωδώς και έσωσε το παιδί της την τελευταία στιγμή από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο όχημά της, στη Ναύπακτο.

Η μητέρα έβγαινε από έναν φούρνο, όταν αντιλήφθηκε ότι ένα αυτοκίνητο ερχόταν προς το μέρος τους. Αμέσως, έπιασε το 4χρονο παιδί της από τα χέρια και μαζί «βούτηξαν» μέσα σε σούπερ μάρκετ, γλιτώνοντας για ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το βίντεο που μετέδωσε χθες το lepantortv.gr κόβει την ανάσα. Καταγράφεται η ξέφρενη πορεία του οχήματος που οδηγούσε ένας 75χρονος. Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε μηχανάκια, τραπέζια και καρέκλες καταστημάτων.

Εκείνη τη στιγμή, φαίνεται η γυναίκα να στέκεται στο κόκκινο αυτοκίνητό της. Έδρασε με αστραπιαίες κινήσεις βλέποντας το όχημα να κινείται προς το μέρος τους, άρπαξε το παιδί της και με μία «βουτιά» μπήκαν στην είσοδο του σούπερ μάρκετ. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου άφησε πίσω του συντρίμμια, ενώ η ξέφρενη πορεία του σταμάτησε πάνω στο αυτοκίνητο της μητέρας, συνθλίβοντας το μπροστινό του μέρος.

Τι λέει η μητέρα

Η μητέρα περιέγραψε τις στιγμές τρόμου, που έζησε, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Είχα σταματήσει, είχα κατέβει στον φούρνο και την ώρα που βγήκα έξω να πάρω το παιδί, είδα το αυτοκίνητο και ερχόταν», αναφέρει η γυναίκα. Όπως λέει, «το παιδί στην αρχή δεν κατάλαβε τι έγινε, μετά το συνειδητοποίησε».

Το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο σταμάτησε πάνω στο όχημα, όπως είπε, ενώ για τον οδηγό ανέφερε: «δεν τον είδα καν τον κύριο». Ευτυχώς, το παιδί της είναι μια χαρά τώρα, όπως υπογράμμισε η μητέρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 75χρονος οδηγός του οχήματος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ η Τροχαία διενεργεί έρευνες για να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, που λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία.

Πηγή: enikos.gr