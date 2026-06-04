Ισπανικό combo ημιχρόνων κόντρα στο Ιράκ

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει και η Ισπανία μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της με ένα φιλικό απέναντι στο Ιράκ στη Λα Κορούνια. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θεωρούνται από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης και θέλουν να εκμεταλλευτούν τα τελευταία τεστ πριν ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική, εκεί όπου θα κυνηγήσουν το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας τους.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε προέρχεται από μία εξαιρετικά σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια. Η κατάκτηση του Euro 2024, η αήττητη προκριματική διαδρομή και το βάθος του ρόστερ έχουν δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες. Παίκτες όπως ο Ντάνι Όλμο, ο Πέδρι και ο Λαμίν Γιαμάλ δίνουν ποιότητα σε όλες τις γραμμές, με τον τελευταίο να αναμένεται έτοιμος για την πρεμιέρα του Μουντιάλ παρά τα πρόσφατα προβλήματα τραυματισμού.

Απέναντί της θα βρει ένα Ιράκ που επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1986. Η ομάδα του Γκράχαμ Άρνολντ κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση μέσα από μια απαιτητική διαδικασία και πλέον προσπαθεί να αποκτήσει εμπειρίες απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους. Οι Ιρακινοί γνωρίζουν ότι στο Μουντιάλ θα βρουν απέναντί τους τη Γαλλία, τη Νορβηγία και τη Σενεγάλη, οπότε κάθε δυνατό τεστ είναι πολύτιμο.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόλις μία φορά στο παρελθόν. Ήταν στο Confederations Cup του 2009, όταν η Ισπανία επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Νταβίντ Βίγια. Έκτοτε δεν βρέθηκαν ξανά αντιμέτωπες, κάτι που προσθέτει ξεχωριστό ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

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Η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι δεδομένη, ενώ η Ισπανία συνηθίζει να παίζει με ένταση ακόμη και στα φιλικά παιχνίδια όταν βρίσκεται μπροστά στο κοινό της. Με αρκετούς επιθετικούς να διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα του Μουντιάλ και το Ιράκ να δοκιμάζεται απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ υψηλότερου επιπέδου, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα ματς με γρήγορο ρυθμό και αρκετές φάσεις.

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