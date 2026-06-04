Και η Ατλέτικο θέλει τον Ράιντερς

Ο Τιγιάνι Ράιντερς έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι και έχει ζητήσει να παραχωρηθεί στην καλοκαιρινή μεταγραφική αγορά σε άλλη ομάδα, ένα χρόνο μετά τη μεταγραφή του στους «πολίτες» από τη Μίλαν αντί 55 εκατ. ευρώ.

Ο 27χρονος Ολλανδός διεθνής μέσος έχει συμβόλαιο με τους «πολίτες» έως το καλοκαίρι του 2030, αλλά ζήτησε από τη διοίκηση της Σίτι να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα, έστω ως δανεικός.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Football Insider» ο Ράιντερς έχει πρόταση να επιστρέψει στην Ιταλία, καθώς η Γιουβέντους έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του και συζητά με τη Σίτι τους όρους του δανεισμού για ένα χρόνο. Σύμφωνα όμως με την εφημερίδα «Daily Mail» η Ατλέτικο Μαδρίτης φέρεται να είναι πιο κοντά στην απόκτηση του, καθώς προσφέρει 40 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του.