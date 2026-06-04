Αστέρας Aktor: Στο Beyond Football Conference 2026 ο Γιώργος Μποροβήλος

Παρών στο 4th Beyond Football Conference 2026 είναι ο Αστέρας Aktor, με τον Γιώργο Μποροβήλο να μιλά για τη λήψη αποφάσεων στο ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά:

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ASTERAS AKTOR, κ. Γιώργος Μποροβήλος εκπροσώπησε τον σύλλογό μας στο 4th Beyond Football Conference 2026, που διεξάγεται στην Καλαμάτα το διήμερο 3 & 4 Ιουνίου και που διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια από το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο κ. Μποροβήλος στην ομιλία του με θέμα: "Ηγεσία, Στρατηγική & Λήψη Αποφάσεων στο Ποδόσφαιρο" και μέσα από την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια ως Πρόεδρος του ASTERAS AKTOR αλλά και ως Πρόεδρος της Super League και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες και ικανότητες που χρειάζεται να έχει ο επικεφαλής στις ποδοσφαιρικές ομάδες, αλλά και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εμπειρία αλλά και το συναίσθημα στην τελική λήψη των αποφάσεων ενός ηγέτη.

Η ομάδα μας εξακολουθεί να είναι παρούσα σε όλες τις σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.