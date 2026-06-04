Γιαννακόπουλος: «Να γίνει έρευνα για την εντιμότητα του αθλήματος»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε σε σχόλιο για την επίδειξη δύναμης που γίνεται στο παρασκήνιο κατά του Παναθηναϊκού.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ σχολίασε ανάρτηση για τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ και το ακόμα ένα επεισόδιο που γράφτηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/6) στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά η απάντησή του:

«Θα συμφωνήσω αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με τον ΟΣΦΠ ούτε τους ιδιοκτήτες του. Απλά απολαμβάνουν την εύνοια που τους παρέχεται.

Εδώ είναι καθαρά η διαστροφή και η ανάγκη για αυταρχισμό σε όλα τα επίπεδα του μπάσκετ από έναν άνθρωπο ακατάλληλο να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση εξουσίας, διότι βγάζει όλα του τα συμπλέγματα. Ατελείωτα ακούγονται από παντού αλλά κανείς δεν τολμάει να μιλήσει. Όλοι ξεροσταλιάζουν για ένα από τα πολλά που μοιράζονται από τον προς το παρόν untouchable, είτε σε θέση είτε σε εύνοια είτε σε ό,τι χρειαστεί.

Είναι απλά μέχρι να γυρίσει το μάτι κανενός τρελού που θα είναι έτοιμος να ξοδέψει δικά του για να ανταγωνιστεί τα ταμεία που διαχειρίζεται το σύστημα.

Διότι δυστυχώς κανείς με εξουσία μεγαλύτερη δεν τον ενοχλεί. Κάνει ό,τι μπορεί.

Ακούω λύση αλλά

όχι το να μην πάνε αθλητές μας στην εθνική,

όχι το να ελληνοποιήσω όποιον γουστάρω κάνοντας κακό στην Ελλάδα,

όχι οτιδήποτε έχει βία.

Εγώ το μόνο που θέλω, αφού δεν υπάρχει διάθεση αντιπαράθεσης με τον μπασκετικό Ολυμπιακό, τουλάχιστον να ζητήσουν έκθεση από τον Υπουργό Αθλητισμού για την έρευνα που οφείλει να κάνει για την εντιμότητα του αθλήματος, αλλά και να μας διασφαλίσει κάποιος ότι δεν θα ξαναγίνουν οι εκλογές με τον δοκιμασμένο ουκ ολίγες φορές αυγενακικό ηλεκτρονικό τρόπο εκλογών».