Ισπανικό δημοσίευμα: «Παναθηναϊκός για Φρανσίσκο»

Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο μετά από την εισήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το «encestando» θεωρεί ως επικρατέστερο σενάριο την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του «τριφυλλιού» από τον Σέρβο τεχνικό και μάλιστα το πάει ένα βήμα παρακάτω, αναφέροντας πως ο Ομπράντοβιτς έχει ήδη ζητήσει παίκτες από τη διοίκηση των «πράσινων» για τη νέα σεζόν.

Ένας εξ αυτών είναι ο Φρανσίσκο, που όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις στο τέλος της περιόδου, με το δημοσίευμα να τονίζει πως ο Ζοτς ζήτησε τον Γάλλο γκαρντ για να αντικαταστήσει τον Τι Τζέι Σορτς, που θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του για την επόμενη σεζόν και ο έμπειρος Σέρβος προπονητής φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί την πρόκληση. Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω των τελικών του πρωταθλήματος, ωστόσο στην Ελλάδα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα συνεχίσει να ηγείται του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική ομάδα έχει ήδη στα χέρια της μια λίστα με παίκτες που επιθυμεί ο Ομπράντοβιτς για την ενίσχυση του ρόστερ. Ένας από αυτούς είναι ο πόιντ γκαρντ που προορίζεται να αντικαταστήσει τον Τι Τζέι Σορτς, τη μεγάλη μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού, η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Ο Ομπράντοβιτς φέρεται να έχει ζητήσει από τον Παναθηναϊκό να κινηθεί για την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο νυν γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας έχει ήδη δεχθεί πρόταση, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επίσης η Βιλερμπάν και η Ντουμπάι BC».