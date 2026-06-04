Ισπανικό δημοσίευμα: «Παναθηναϊκός για Φρανσίσκο»

Το «encestando» θεωρεί ως επικρατέστερο σενάριο την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του «τριφυλλιού» από τον Σέρβο τεχνικό και μάλιστα το πάει ένα βήμα παρακάτω, αναφέροντας πως ο Ομπράντοβιτς έχει ήδη ζητήσει παίκτες από τη διοίκηση των «πράσινων» για τη νέα σεζόν.
Ένας εξ αυτών είναι ο Φρανσίσκο, που όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις στο τέλος της περιόδου, με το δημοσίευμα να τονίζει πως ο Ζοτς ζήτησε τον Γάλλο γκαρντ για να αντικαταστήσει τον Τι Τζέι Σορτς, που θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του για την επόμενη σεζόν και ο έμπειρος Σέρβος προπονητής φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί την πρόκληση. Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω των τελικών του πρωταθλήματος, ωστόσο στην Ελλάδα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα συνεχίσει να ηγείται του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική ομάδα έχει ήδη στα χέρια της μια λίστα με παίκτες που επιθυμεί ο Ομπράντοβιτς για την ενίσχυση του ρόστερ. Ένας από αυτούς είναι ο πόιντ γκαρντ που προορίζεται να αντικαταστήσει τον Τι Τζέι Σορτς, τη μεγάλη μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού, η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
Ο Ομπράντοβιτς φέρεται να έχει ζητήσει από τον Παναθηναϊκό να κινηθεί για την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο νυν γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας έχει ήδη δεχθεί πρόταση, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επίσης η Βιλερμπάν και η Ντουμπάι BC».