ΕΙΟ: «Καμία δικαίωση για τον Νίκο Κακλαμανάκη»

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία εξηγεί την αλήθεια πίσω από την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση με τον Νίκο Κακλαμανάκη.

Αναλυτικά:

Με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Νίκου Κακλαμανάκη περί δήθεν «δικαίωσής» του για την απόφαση του Αρείου Πάγου να συζητηθεί ξανά η αγωγή της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας σε βάρος του στο ίδιο Εφετείο, η διοίκηση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) αποκαθιστά την πραγματικότητα με στοιχεία και γεγονότα:

Η απόφαση του Α2’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου απλώς παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο και λέει ότι «ειδικότερα ενώ το Εφετείο ορθώς έκρινε σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (άρθρο 361ΠΚ) ότι τα κατά του ενάγοντος νομικού προσώπου ήδη αναιρεσίβλητου εκφερόμενα ( όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην προσβαλλόμενη κατά την επισκόπηση αυτής) από τον εναγόμενο ήδη αναιρεσείοντα αφενός μεν στις 11.11.2019 στην ομιλία του στη Βουλή και αφετέρου στις 16.11.2019 σε δύο αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) είναι αξιολογικές κρίσεις που δεν υπόκεινται σε απόδειξη και ότι οι εκφράσεις αυτές είναι υβριστικές και ικανές να προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη του ενάγοντος νομικού προσώπου».

Οποιαδήποτε προσπάθεια, λοιπόν, παρουσίασης αυτής της νομικής εξέλιξης ως δικαίωσης αποτελεί επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Ο Κακλαμανάκης προσπάθησε να παραπλανήσει τους δημοσιογράφους και την κοινή γνώμη αποκρύπτοντας τη μισή απόφαση του Αρείου Πάγου.

Ωστόσο η ΕΙΟ, σεβόμενη απόλυτα την ιστορία των αθλητών της, επέλεξε συνειδητά όλο αυτό το διάστημα να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ουδέποτε δημοσιοποίησε την καταδικαστική απόφαση του Εφετείου και ουδέποτε προχώρησε στην εκτέλεση για την αναγκαστική είσπραξη του χρηματικού ποσού που είχε επιδικαστεί ως ηθική αποζημίωση.

Τελικά, η πραγματική απάντηση δόθηκε στις κάλπες και στους ελέγχους : είναι η απόλυτη και αδιαμφισβήτητη δικαίωση για την Ομοσπονδία, από την ίδια την βάση του αθλήματος:

Στις εκλογές του 2021, παρά τον ανηλεή και συστηματικό πόλεμο που δέχθηκε η διοίκηση από τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, με τη σύμπραξη του κ. Κακλαμανάκη και άλλων, ο ιστιοπλοϊκός κόσμος και τα 112 σωματεία απάντησαν ηχηρά: εξέλεξαν τους 41 από τους 42 συμβούλους του Δ.Σ. και των Επιτροπών που στηρίζουν το έργο της Ομοσπονδίας αποδοκιμάζοντας παράλληλα τις πρακτικές και τις τακτικές του κ. Αυγενάκη, του κ. Κακλαμανάκη και άλλων.

Παράλληλα, η ΕΙΟ υποβλήθηκε σε τρεις εξονυχιστικούς οικονομικούς ελέγχους από τους οποίους εξήλθε απολύτως δικαιωμένη, διαλύοντας κάθε σκιά που σκοπίμως επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί.

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία συνεχίζει το έργο της προσηλωμένη στην ανάπτυξη του αθλήματος, απέναντι σε όσους επιμένουν να επενδύουν στην τοξικότητα.