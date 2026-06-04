Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού με Τρικολόρ Bet Builder

Από το 2005 μέχρι σήμερα, η Ακτή Ελεφαντοστού ψάχνει ακόμη την πρώτη της νίκη απέναντι στη Γαλλία. Οι δύο εθνικές έχουν συναντηθεί τρεις φορές, με τους «Τρικολόρ» να μετρούν δύο νίκες και μία ισοπαλία, ενώ το πιο πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Τον Μάρτιο του 2022 οι Ιβοριανοί προηγήθηκαν με τον Νικολά Πεπέ, όμως η Γαλλία ανέτρεψε την κατάσταση με γκολ των Ζιρού και Τσουαμενί για το τελικό 2-1.

Τώρα οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα φιλικό που έχει περισσότερο χαρακτήρα τεστ ετοιμότητας παρά απλής προετοιμασίας. Η Γαλλία μπαίνει στη διοργάνωση ως η Νο.1 ομάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA και με φιλοδοξία να βρεθεί σε τρίτο συνεχόμενο τελικό Μουντιάλ, μετά την κατάκτηση του 2018 και τον χαμένο τελικό του 2022.



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Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν παραμένει μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, διαθέτοντας ποιότητα σε όλες τις γραμμές και παίκτες που μπορούν να αλλάξουν ένα παιχνίδι με μία ενέργεια. Παράλληλα, προέρχεται από αήττητη πορεία στα προκριματικά και θέλει να διατηρήσει τον ρυθμό της.

Η Ακτή Ελεφαντοστού, από την άλλη, επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από δύο διοργανώσεις απουσίας. Οι «Ελέφαντες» εντυπωσίασαν στα αφρικανικά προκριματικά, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία χωρίς ήττα και χωρίς να δεχθούν γκολ, δείχνοντας πως διαθέτουν ένα σύνολο ικανό να δημιουργήσει προβλήματα σε κάθε αντίπαλο.

Η ποιότητα των Γάλλων τους δίνει τον πρώτο λόγο, όμως σε παιχνίδια προετοιμασίας πριν από μεγάλη διοργάνωση οι ομάδες συνήθως προσεγγίζουν πιο προσεκτικά το πρώτο μέρος, δίνοντας έμφαση στην τακτική και στις ισορροπίες.

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