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Παπαθεοδώρου: «Μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί και θα λύσει το πρόβλημα της διαιτησίας» (vid)

Μπάσκετ
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τα όσα έγιναν στον πρώτο τελικό της GBL.
Παπαθεοδώρου: «Μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί και θα λύσει το πρόβλημα της διαιτησίας» (vid)