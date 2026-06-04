Η Λεβερκούζεν «απέρριψε» τον Αρμπελόα

Μετά από μια απογοητευτική χρονιά που ολοκληρώθηκε με την έκτη θέση στην Bundesliga, οι διοικούντες την Λεβερκούζεν αναζητούν τον αντικαταστάτη του Κάσπερ Χιούλμαντ, ο οποίος ωστόσο, έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο.

Ο γερμανικός σύλλογος δέχεται προτάσεις και στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκε η περίπτωση του Αλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος δεν έχει ακόμη αποδεσμευθεί επίσημα από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα φύγει από την ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα «Bild», οι ιθύνοντες της Λεβερκούζεν απέρριψαν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Ισπανό προπονητή, εκτιμώντας ότι δεν είναι ο κατάλληλος για την θέση. Από την πλευρά του, ο Αρμπελόα «είδε» με θετικό πρόσημο το ενδεχόμενο ν' αναλάβει τις «ασπιρίνες», όπου εργάσθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, ο προκάτοχος του στους Μαδριλένους, Τσάμπι Αλόνσο.