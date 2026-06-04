Red Bull Mad Mike Tour: Ο Mad Mike έβαλε φωτιά στο Ηράκλειο, τώρα Πήλιο και Θεσσαλονίκη

Το Red Bull Mad Mike Tour πάτησε ήδη Ελλάδα και η πρώτη γεύση ήρθε από το Ηράκλειο.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, το λιμάνι της κρητικής πόλης σταμάτησε να θυμίζει λιμάνι και μετατράπηκε σε μια τεράστια αρένα drift, γεμάτη ουρλιαχτά κινητήρων, σύννεφα από καμένο λάστιχο και χιλιάδες μάτια καρφωμένα πάνω στα αυτοκίνητα.



Ο θρυλικός Νεοζηλανδός drifter, ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει το πλάγιασμα σε παγκόσμιο θέαμα με εκατομμύρια προβολές στα social media, δεν ήρθε μόνος. Μαζί του βρέθηκαν οι Red Bull οδηγοί, Abdo Feghali και Natalia Iocsak, σχηματίζοντας τρία ξεχωριστά crews με τη συμμετοχή και Ελλήνων drifters.



Το αποτέλεσμα; Ένα ασταμάτητο drift ballet σε πλήρη ένταση. Tandem περάσματα με αποστάσεις που μετριούνται σε εκατοστά, συγχρονισμένες πλαγιολισθήσεις, καπνός που κάλυπτε τον ορίζοντα και ένα flow που δεν άφηνε κανέναν να πάρει ανάσα.

Και το καλύτερο; Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Επόμενη στάση: Πήλιο

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου, το tour μεταφέρεται στην Πορταριά Πηλίου. Ο Mad Mike θα συμμετάσχει στην ιστορική Ανάβαση Πορταριάς, σε μία διαδρομή που έτσι κι αλλιώς αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι στροφές του Πηλίου είναι φτιαγμένες για να δοκιμάζουν οδηγούς. Ο Mad Mike έχει τον δικό του τρόπο να τις... επανασχεδιάζει.

Και μετά... φωτιά στην πλατεία Αριστοτέλους! Το μεγάλο φινάλε είναι προγραμματισμένο για τη Θεσσαλονίκη.



Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 18:00, η πλατεία Αριστοτέλους εγκαταλείπει για λίγο τον καθημερινό της ρυθμό και μεταμορφώνεται σε μια τεράστια urban πίστα. Στο κέντρο της πόλης, ανάμεσα σε κτίρια, κόσμο και αστικό σκηνικό, ο Mad Mike ετοιμάζεται να προσφέρει ένα show που δύσκολα χωρά σε περιγραφή.



Και δεν θα είναι μόνος.





Δίπλα του θα βρεθούν δύο από τους πιο εντυπωσιακούς motorbike stuntriders του κόσμου, ο Aras Gibieza και η Sarah Lezito, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις στροφές με ακραία κόλπα και θεαματικά moto stunts.



Το σκηνικό μοιάζει ήδη έτοιμο: κινητήρες στο όριο, αδρεναλίνη στο κόκκινο, μυρωδιά βενζίνης και καμένου ελαστικού στον αέρα, παγωμένα Red Bull στα χέρια του κόσμου και μια πόλη που ετοιμάζεται να ζήσει ένα motorsport show βγαλμένο από κινηματογραφικό blockbuster.



Το Red Bull Mad Mike Tour είναι ακριβώς αυτό που υπόσχεται το όνομά του. Ένα ταξίδι γεμάτο θόρυβο, ταχύτητα, θέαμα και αδρεναλίνη, με τρεις στάσεις και μία κοινή συνισταμένη: κανείς δεν φεύγει χωρίς να έχει νιώσει τις δονήσεις των κινητήρων στο στήθος του.



Και το σημαντικότερο; Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.



Περισσότερες πληροφορίες στο www.redbull.com/madmiketour.