ΠΑΟΚ: Κλεισμένο κατά 80% το ρόστερ, στη θέση «3» το βάρος από τον Τρινκιέρι

Ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα σεζόν, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να δουλεύει πάνω σε αυτό το πρότζεκτ εδώ και τρεις μήνες.

Ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και τρέχει τις εξελίξεις γύρω από τον σχεδιασμό του νέου ΠΑΟΚ. Από τις αρχές Μαρτίου, όταν και ανέλαβε επίσημα καθήκοντα στον Δικέφαλο, μέχρι και σήμερα έχει φτάσει στη δημιουργία του ρόστερ για τη νέα σεζόν σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 80%.

Η απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα ως το 2030 ήταν η πρώτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ και σήμερα ακολούθησε η δεύτερη που αφορούσε τον Μάρκους Φόστερ για επόμενα δύο χρόνια. Οι δύο αυτοί γκαρντ μαζί με τους Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νικ Καλάθη και Τρέβορ Χάτζινς συνθέτουν σε μεγάλο βαθμό την πρώτη περιφερειακή γραμμή της oμάδας, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η υπόθεση παραμονής του Μπριν Ταϊρί. Με τον Αμερικανό γκαρντ ο ΠΑΟΚ θα κλείσει τις θέσεις των γκαρντ, ενώ σε διαφορετικό σενάριο θα στραφεί σε άλλη περίπτωση παίκτη.

Στη θέση «3» παραμένει στην ομάδα ο Νίκος Περσίδης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ στη γραμμή των ψηλών συμβόλαιο έχουν για την επόμενη σεζόν ο Νίκος Χουγκάζ στο «4» και ο Μπεν Μουρ στο «5», με τον Αμερικανό να ανανεώνει τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ ως το 2028. Τις δύο αυτές θέσεις ενισχύουν οι «κλεισμένοι» ΡαϊΚουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάντερ αντίστοιχα, ενώ για τη θέση του σέντερ θα υπάρχει ως εναλλακτική λύση ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Έχοντας ήδη πέντε ξένους στο ρόστερ του ο ΠΑΟΚ, κινείται για την απόκτηση ακόμα δύο ή ενός ανάλογα την εξέλιξης της υπόθεσης Ταϊρί. Σε κάθε περίπτωση ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι συνεργάτες του έχουν στοχεύσει στη θέση «3», θέλοντας να αποκτηθεί ένας ποιοτικός σκόρερ, που θα μπορέσει να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο της ομάδας.