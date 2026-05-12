O Nαζ Μήτρου - Λονγκ αποχαιρέτησε τη Νάπολι και ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα (pic)

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ αποχαιρέτησε τη Νάπολι με ένα ξεχωριστό μήνυμα μέσω instagram, με τον Έλληνα διεθνή να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με την Ιταλική ομάδα.

Ο 33χρονος γκαρντ κοιτάει πλέον την επόμενη μέρα στην καριέρα του, με τον ΠΑΟΚ να αναμένεται να είναι η ομάδα στην οποία θα συνεχίσει για την επόμενη σεζόν. Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε κατ' αρχήν συμφωνία, με τον Μήτρου-Λονγκ να είναι ένας εκ των περιφερειακών που θέλει ο Αντρέα Τρινκιέρι, ενώ το ελληνικό διαβατήριο που κατέχει, κρατάει μία θέση ξένου ανοικτή.

Αναλυτικά όσα έγραψε στα social media:

«Νάπολι, πριν από την άφιξή μου, μου είπαν πολλά πράγματα για την πόλη Νάπολι. Το πόσο δυνατή είναι η υπερηφάνεια του να είσαι Ναπολιτάνος, το πόσο ζωντανή να είναι η πόλη και το πόσο τρελό είναι να οδηγείς εδώ και πρέπει να πω πως όλα αυτά είναι αληθινά και όλα αυτά είναι τα πράγματα που κάνουν τη Νάπολι να είναι αυτή που είναι. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ σαν χθες. Η ενέργεια σε αυτό το μέρος δεν ήταν δύσκολο να συντονιστεί. Ερωτεύτηκα όλα όσα είχα να προσφέρω. Από το φαγητό μέχρι τους ανθρώπους, την αρχιτεκτονική. Αυτό το μέρος είναι ένα αληθινά μοναδικό.

Προς τους οπαδούς, με αγκαλιάσατε από την αρχή, ακόμα και μέσα από όλα, δύο σπασμένα δάχτυλα, αλλαγή προπονητή, τα πάνω και τα κάτω της σεζόν ανεξάρτητα, η αγάπη ήταν αισθητή. Ενώ αυτή η πόλη είναι μια απαιτητική πόλη όσον αφορά την αριστεία, λόγω αυτής της Αγάπης και της υπερηφάνειας, όσοι φορούν τη φανέλα του συλλόγου έχουν την ευθύνη να την διατηρήσουν. Είχαμε μια νεανική ομάδα φέτος, γεμάτη από εξαιρετικά ταλέντα και το πιο σημαντικό, παιδιά που ήθελαν να κερδίζουν για εσάς κάθε βράδυ, ανεξάρτητα από την ιστορία όταν ήμασταν σε χαμηλά επίπεδα. Ενώ δεν πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή για πολλούς λόγους που μπορούσαμε και δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, κάναμε το καλύτερο φινίρισμα σε 20 χρόνια και ένα παιχνίδι μακριά από τα playoffs είναι κάτι για το οποίο πιστεύω ότι η πόλη μπορεί να είναι αισιόδοξη, γιατί με απλά λόγια, τα καλύτερα έρχονται.

Τέλος, τα πρώτα γενέθλια του γιου μου τα πέρασα σε αυτή την όμορφη χώρα. Έχουμε βασικές αναμνήσεις που μας συνδέουν εδώ, μία από αυτές δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό. Θα έχετε για πάντα την υποστήριξή μας, έστω και από μακριά ή ίσως και από μια μέρα, ως αγωνιζόμενος ανεξάρτητα από αυτό, θα σας αγαπώ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, αυτή την πόλη και τη χώρα.

Από την ψυχή μου, Νάπολι σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να ανακαλύψω ξανά τον εαυτό μου και να φορέσω αυτή τη φανέλα»