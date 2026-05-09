Συμφώνησε με τον Μάρκους Φόστερ ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Μάρκους Φόστερ για την απόκτηση του Αμερικανού άσου.

Στην ομάδα της Θεσσαλονίκης κοιτάνε ήδη και την επόμενη σεζόν, όπου το μπάτζετ θα είναι αρκετά αυξημένο και το «basketnews» κάνει λόγο για προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Αμερικανό άσο, με τις πηγές του SDNA να μιλούν για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Φόστερ άλλωστε είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και τον Προμηθέα, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν μέλος της Χάποελ Τελ Αβίβ που έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Eurocup.

Ο Αμερικανός άσος συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα είναι η πρώτη απόκτηση στην εποχή του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Φόστερ προέρχεται από μία περίοδο στην Ιαπωνία με τη φανέλα της Alvark Tokyo, όπου μέτρησε 15,8 πόντους, 3,2 ασίστ και 3 ριμπάουντ μέσο όρο.

Ενώ ακόμα έχει αγωνιστεί και στις Τουρκ Τέλεκομ και Ρίτας.